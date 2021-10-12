Петербургская учительница по биологии уволилась из-за секс-блога для взрослых

Родители учеников школы при Консерватории имени Римского-Корсакова заступились за учительницу.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, учительница биологии уволилась из школы из-за конфликта с некоторыми родителями и руководством учреждения.
Отмечается, что Ольга ведёт блог о сексе в Instagram. Он помечен отметкой 18+ и ученики к нему доступа не имеют.
Многие родители не поддерживают решение об увольнении учительницы, а полагают, что учителя необходимо вернуть.
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