Петербургская учительница по биологии уволилась из-за секс-блога для взрослых

Автор: Александр Селиванов
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Родители учеников школы при Консерватории имени Римского-Корсакова заступились за учительницу.

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Источник: страница Body Language во ВКонтакте

По информации телеграм-канала Питерская Булка, учительница биологии уволилась из школы из-за конфликта с некоторыми родителями и руководством учреждения.

Отмечается, что Ольга ведёт блог о сексе в Instagram. Он помечен отметкой 18+ и ученики к нему доступа не имеют.

Многие родители не поддерживают решение об увольнении учительницы, а полагают, что учителя необходимо вернуть.

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