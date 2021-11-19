Операторам могут разрешить раскрывать данные о звонках и трафике абонентов

В России могут разрешить мобильным операторам передавать информацию об абонентах – с их согласия – банкам и туристическим компаниям.
Законопроект Минэкономразвития размещен на портале нормативно-правовых актов.
В документе говорится, что передача операторов третьим лицам данных об абонентах позволит клиентам использовать информацию о своем обслуживании у оператора связи. Иными словам, подтверждать свою платежеспособность при получении кредита в банке, получать услуги и сервисы, которые предоставляют «на стыке» работы нескольких юрлиц.
Информация об обслуживании абонента для получения услуг при взаимодействии нескольких юрлиц может использоваться банками и туристическими партнерскими сервисами.
Вам будет интересно
Мессенджер WhatsApp перестал работать на некоторых устаревших моделях смартфонов. Как сообщается на сайте приложения, гаджеты с версиями ниже 4.1 Android...
01.11.2021 279