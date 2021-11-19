В Минцифры предложили проверять QR-коды только официальным приложением

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассматривает возможность ограничить проверку QR-кодов официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус» из-за появления большого количества фишинговых сайтов, генерирующих фейковые QR-коды.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на мероприятии, которое посвящено началу заявочной кампании по выбору города — организатора «Игр будущего 2023», заявил, что ведомство может ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса официальным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Причиной такого решения стали фишинговые сайты, генерирующие фальшивые коды.

По его словам, в настоящее время появилось больше количество таких интернет-ресурсов, которые генеруют фейковые QR-коды о вакцинации.

— Мы сейчас рассматриваем возможность ограничения чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы с камеры просто смотрели, — сообщил Шадаев.

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Ранее кабмин России внес в нижнюю палату парламента проекты поправок о QR-кодах. В полном объеме закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года, до этого будет действовать переходный период. Предполагается, что QR-коды будут обязательными для посещения общественных мест до начала лета, когда в России планируется достижение коллективного иммунитета на уровне 80%.