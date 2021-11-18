Система QR-кодов стала эффективной мерой профилактики коронавируса в Ленобласти

Введение системы QR-кодов стало экстренной, но действенной мерой не только в Ленобласти, но и во всей России

«QR-код — логичное продолжение мер безопасности в борьбе с коронавирусом. Но главный метод этой борьбы — вакцинация. Прививка поможет нам в значительной мере вернуться к повседневной жизни, не допуская при этом вспышек заболевания коронавирусом, и снизит процент госпитализации», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов.

На сегодняшний день в Ленинградской области вакцинировались уже 789160 жителей. Сейчас QR-код можно распечатать самостоятельно на портале Госуслуги, для этого надо быть зарегистрированным пользователей. Или же необходимо обратиться для получения бумажного сертификата в МФЦ.

Пандемия коронавируса не ослабляет своих позиций, поэтому в России постоянно вводят новые ограничения и правила, чтобы не дать ситуации выйти из под контроля. Внесение фото в сертификат о вакцинации, выдача QR-кодов бессимптомно переболевшим, создание специальных covid-отделений для беременных в Ленобласти — обо всем этом и других последних изменениях в России и 47 регионе, рассказывает редакция ivbg.ru.