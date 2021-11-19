Роспотребнадзор нашел нарушения почти во всех проверенных школьных столовых Ленобласти

За первые девять месяцев 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проверили столовые в 288 школах Ленобласти.
В результате практически во всех учреждениях специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства, и только 10% не вошли в список нарушителей. Так, были взяты пробы с продуктов — в 2,4% были нарушены гигиенические требования по микробиологическим показателям, допустимой калорийности не соответствовали 6,9%.
Кроме этого, в столовых не соблюдали условия хранения продуктов, отсутствовали документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, не соответствовала норме температура горячих блюд и не проводилась плановая уборка с применением дезинфицирующих средств, сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогу Роспотребнадзор выписал штрафы на общую сумму 3 860 800 рублей.