Роспотребнадзор нашел нарушения почти во всех проверенных школьных столовых Ленобласти

За первые девять месяцев 2021 года сотрудники Роспотребнадзора проверили столовые в 288 школах Ленобласти.

В результате практически во всех учреждениях специалисты выявили нарушения требований санитарного законодательства, и только 10% не вошли в список нарушителей. Так, были взяты пробы с продуктов — в 2,4% были нарушены гигиенические требования по микробиологическим показателям, допустимой калорийности не соответствовали 6,9%.

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Кроме этого, в столовых не соблюдали условия хранения продуктов, отсутствовали документы о качестве и безопасности пищевых продуктов, не соответствовала норме температура горячих блюд и не проводилась плановая уборка с применением дезинфицирующих средств, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогу Роспотребнадзор выписал штрафы на общую сумму 3 860 800 рублей.