Фермеры выпускники Ленобласти получили дипломы из рук Олега Малащенко

Сегодня дипломы Школы фермеров получили 41 выпускник.

«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут зарегистрированы новые фермерские хозяйства, внедряющие инновационные технологии, оснащенные современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК», – подчеркнул зампредправительства Ленобласти – председатель комитета по АПК и пригласил выпускников за грантами в комитет по АПК.

В Ленобласти выдается порядка 40 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.

А принять участие в «Агростартапе» и получить гранты от правительства Ленобласти могут не только жители 47 региона, но и Петербурга. «Агростартап» это новая форма господдержки АПК, введённая в 2019 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.