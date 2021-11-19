Роскачество выявило нарушения в каждом шестом образце светлого пива

Сотрудники Роскачества при проверке светлого пива выявили нарушения в каждом шестом образце.

Всего ведомство проверило 113 торговых марок, это более 60% светлого пива на рынке России. Большинство товаров были произведены на территории нашей страны, а остальные – в Германии, Чехии, Бельгии, Нидерландах и других государствах.

В результате шестая часть исследованных образцов оказалась произведена с нарушениями законодательства, отметили в Роскачестве.

У 10 торговых марок обнаружили недостоверную маркировку в части плотности пива, а у двух товаров – объемной доли спирта. Еще девять марок сняты с органолептической экспертизы из-за плохих показателей пеностойкости.