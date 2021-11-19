Ленобласть и Белоруссия обсудили дальнейший вектор сотрудничества

Губернатор Ленобласти и Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран.

Рабочая встреча прошла сегодня, 19 ноября. Александр Дрозденко и госсекретарь развернуто обсудили вопросы взаимодействия РФ с Правительством Республики Беларусь и Ленобласти с Могилевской областью, в частности.

Дмитрий Мезенцев проинформировал Александра Дрозденко о решениях Высшего Государственного Совета Союзного государства, отметив особое значение утверждения 28 союзных программ, что определит принципиально иной уровень экономической интеграции двух государств.

Ранее в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь Ленобласть закупила 25 комбинированных дорожных машин на базе автомобилей «МАЗ». Возможная закупка спецтехники обсуждалась еще в прошлом году. Напомним, в конце сентября 2020 года делегация Ленобласти во главе с Александром Дрозденко посетили Республику Беларусь с официальным визитом. Стороны обсудили обсудил новые проекты экономического сотрудничества.