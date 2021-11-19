Автобусный павильон у автовокзала в Выборге введут в эксплуатацию к концу года

Подрядчик устранил все выявленные дефекты.

Во время пресс-конференции глава администрации Выборгского района Валерий Савинов рассказал, почему автобусный павильон между автовокзалом и гостиницей «Дружба» до сих пор не открыт.

«Подрядчик, который занимался строительством этого павильона оказался не очень ретивым. Постоянно те недоработки, которые у него есть в рамках этого проекта, выполняет не совсем оперативно. Мы имеем ряд претензий в адрес подрядчика», — рассказал Савинов.

Сейчас все работы по устранению дефектов выполнены, рассматриваются исполнительные документы. Планируется, что к концу этого года объект будет принят и введен в эксплуатацию. Стоимость работ в свое время составила 12 522 421 рублей.