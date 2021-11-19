Сообщение о пожаре в общежитии в поселке Большой Бор Выборгского района Ленобласти поступило на пульт пожарно-спасательной службы рано утром 19 ноября.

По предварительным данным, на первом этаже горело помещение для сушки одежды. Огонь охватил 30 «квадратов». Спасаясь от огня, два человека выпрыгнули из окна на втором этаже. Их госпитализировали с ушибами и переломами.

Огонь был ликвидирован через полтора часа, сообщили в ГУ МЧС России.