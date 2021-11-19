Умер актер Игорь Савочкин

В Москве на 59-м году жизни скончался актер театра и кино Игорь Савочкин.
Он известен по роли Максима Ивановича в «Ночном дозоре», по фильмам «Левиафан», «Бык», «Адмиралъ», «Эпидемия» и многим другим картинам. Артист также вел программы на радио и телевидении, снимался в музыкальных клипах и в течение десяти лет работал в компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs.
Причиной смерти стали проблемы с печенью.
Вам будет интересно
Известный российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Сегодня стало известно и смерти российского писателя-сатирика Виктора...
12.11.2021 186