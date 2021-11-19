Умер актер Игорь Савочкин

В Москве на 59-м году жизни скончался актер театра и кино Игорь Савочкин.

Он известен по роли Максима Ивановича в «Ночном дозоре», по фильмам «Левиафан», «Бык», «Адмиралъ», «Эпидемия» и многим другим картинам. Артист также вел программы на радио и телевидении, снимался в музыкальных клипах и в течение десяти лет работал в компании Тимура Бекмамбетова Bazelevs.

Причиной смерти стали проблемы с печенью.