В Гатчине на прилавках нашли более 500 кг «санкционки»

Санкционную продукцию сотрудники Россельхознадзора нашли в трех торговых точках Гатчины.

Было изъято более 500 кг «санкционки»: 367,8 кг сыра, 120,5 кг сливочного масла, более 11 кг творога и почти 9 кг колбасы и паштетов. Согласно этикетке, продукция была завезена из Европы. Напомним, ввоз этих товаров в Россию запрещен.

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Всю продукцию изъяли и уничтожили, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.