Женщине удалось выжить.
По информации сообщества Подслушано в городе Луга, между Поддубье и Вырой в направлении Луги на Киевском шоссе автомобиль вылетел в кювет, а еже из него вылетела женщина.
По словам пострадавшей она ехала вместе с сыном, но очевидцы не нашли его.
На месте происшествия работали экстренные службы. По факту происшествия будет проведена проверка.
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08.11.2021 376