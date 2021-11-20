Женщина вылетела из автомобиля в ДТП на Киевском шоссе

Автор: Александр Селиванов
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Женщине удалось выжить.

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Источник: vk.com/lugasluh

По информации сообщества Подслушано в городе Луга, между Поддубье и Вырой в направлении Луги на Киевском шоссе автомобиль вылетел в кювет, а еже из него вылетела женщина.

По словам пострадавшей она ехала вместе с сыном, но очевидцы не нашли его.

На месте происшествия работали экстренные службы. По факту происшествия будет проведена проверка.

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08.11.2021 376
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