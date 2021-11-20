Четырехлетний ребенок выпал из окна в Приозерском районе

Автор: Александр Селиванов
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Ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По информации пресс-службы прокуратуры Ленобласти, в больницу был госпитализирован четырехлетний мальчик, который выпал из окна одного из домов в поселке Громово Призерского района.

Сейчас ребенок находится в областной больнице в тяжелом состоянии.

Дело взято на контроль прокуратуры.

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05.10.2021 344
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