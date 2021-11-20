Спасатели ликвидировали пожар на судне в Выборгском районе

Горел моторный отсек судна на площади 36 кв.м.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, утро 20 ноября поступило сообщение о возгорании на судне в акватории города Приморска.

Прибывшие на место происшествие 16 человек и 4 единицы техники ликвидировали пожар.

Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.