Спасатели ликвидировали пожар на судне в Выборгском районе

Горел моторный отсек судна на площади 36 кв.м.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, утро 20 ноября поступило сообщение о возгорании на судне в акватории города Приморска.
Прибывшие на место происшествие 16 человек и 4 единицы техники ликвидировали пожар.
Информация о пострадавших не поступала. По факту произошедшего проводится проверка.
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18.11.2021 170