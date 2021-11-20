Против петербурженки выгоняющей детей с аутизмом с площадки не стали возбуждать дело

В действиях женщины не обнаружено состава преступления.

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По информации правоохранительных органов, в отношении Натальи Липской, которая пыталась выгнать с детской площадки ребят с аутизмом, не стали возбуждать уголовное дело.

Полисмены не обнаружили в действиях женщины признаков преступления по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 330 УК РФ («Самоуправство»).