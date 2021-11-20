Тренер каратэ из Ленобласти вошел в число лучших по России

Тренер работает в центре «Ладога».
По информации администрации Ленобласти, тренер каратэ Роман Никитин стал одним из лучших в России.
Отмечается, что учитель стал лауреатом третьей степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021».
Преподаватель смог занять призовое место в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности».
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27.10.2021 234