Тренер каратэ из Ленобласти вошел в число лучших по России

Автор: Александр Селиванов
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Тренер работает в центре «Ладога».

По информации администрации Ленобласти, тренер каратэ Роман Никитин стал одним из лучших в России.

Отмечается, что учитель стал лауреатом третьей степени всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2021».

Преподаватель смог занять призовое место в номинации «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности».

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27.10.2021 234
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