Вирусолог центра Гамалеи спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю

Четвертая волна коронавируса в России пошла на спад, об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.

В ноябре фиксировались максимальные показатели по заболеваемости, с того времени суточный показатель стал снижаться. При сохранении тенденции в течение 1-2 недель, можно говорить об улучшении ситуации.

При этом Бутенко сказал, что категорически сказать, какого числа всплеск заболеваемости закончится, пока нельзя.

В беседе с радио Sputnik вирусолог отметил, что полностью со спадом очередной волны коронавируса пандемия не закончится и нужно будет и дальше соблюдать противоэпидемические нормы.