Капитан киришской женской ватерпольной команды Евгения Соболева завершила карьеру

Капитан женского ватерпольного клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» Евгения Соболева объявила о завершении карьеры. Она торжественное передала капитанскую повязку Екатерине Прокофьевой.

«Я была счастлива являться частью нашей большой семьи, имя которой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Да, я заканчиваю мою карьеру, но сердце и душа остаются с командой навсегда. Уверена, что она по-прежнему будет занимать самые высокие места. А сейчас хочу передать должность капитана Екатерине Прокофьевой», – сказала 19-кратная чемпионка России Евгения Соболева.

Евгения Соболева родилась в Киришах. С детства занималась водным поло. Помимо 19 золотых медалей чемпионата России на ее счету многочисленные награды, завоеванный в составе сборной России: две золотых медали (2008, 2010) и одна серебряная (2020) чемпионата Европы, три бронзы чемпионата мира (2007, 2009, 2011) и бронза Олимпиады (2016).