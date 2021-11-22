Россияне назвали достойной пенсию в размере 43 тысяч рублей

Жители России, которые проживают в крупнейших городах страны, рассказали, какую сумму они сочли бы достойной пенсией. Исследование проводил IT-сервис по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

Как передает РБК со ссылкой на опрос, мнение участников разделилось в зависимости от возраста. В частности, по мнению участников опроса в возрасте младше 24 лет, в почтенном возрасте достойно жить можно на сумму 35,8 тысяч рублей ежемесячно.

А вот респонденты старше 45 лет обозначили другую сумму: 45 тысяч рублей. При этом, в среднем размер достойной пенсии, как выяснили эксперты Superjob, составляет 43 тысячи рублей, что на 8% меньше, чем по итогам опроса прошлого года.

Также выяснилось, что большинство россиян (28%) хотели бы работать после того, как выйдут на пенсию. Проживать только на госвыплату собираются 24% опрошенных.