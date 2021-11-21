В России с 1 января изменятся правила выплаты пенсий

Министерство труда и социальной защиты России утвердило правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Что изменится в выплатах для пожилых людей:

Доставлять и выплачивать пенсию, где ввели режим чрезвычайной ситуации — не важно, федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального масштаба, будут раньше. Гражданин должен написать заявление об этом и передать его в орган ПФР.

Из пенсий россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут.

Пенсию умершего могут получить его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР.

Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии, все равно начислят. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ПФР.

Кроме того, у пожилых россиян появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им в текущем месяце суммы на свой счет в банке.

Ранее ivbg.ru сообщал, что с января 2022 года страховые пенсии вырастут на 5,9%.