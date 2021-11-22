Петербургские серфингисты решили покорять волны Финского залива в ноябре

Любителей почилить на волнах не смутила холодная погода.

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В телеграм-канале Неизданное.Санкт-Петербург появилось видео, на котором группа серфингистов покоряла волны Финского залива.

Несмотря на похолодание, они решили не бросать любимое хобби.

Стоит отметить, что все серфингисты с гидрокостюмах, что отвечает технике безопасности.