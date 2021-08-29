Фото: 400 сапсерферов приняли участие в гонке у Петропавловской крепости

Масштабная гонка сапсерферов прошла 28 августа возле Петропавловской крепости. В ней приняли участие 400 спортсменов.

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Квалификационная дистанция составила 2,5 километра, а общая протяженность – 10 километров.

Первое место досталось Артему Измайлову. Сейчас он готовится к чемпионату России, который пройдет во Владивостоке. Серебро получил Петр Загородный – в ходе гонки у него сломался киль, но он оперативно его заменил. Третье место занял Алексей Синицкий.