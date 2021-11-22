Цена на красную икру в России достигла исторического максимума

В прошедшем октябре средняя цена лососевой икры в России впервые преодолела показатель в пять тысяч рублей. Таким образом был достигнут очередной исторический максимум.

Как передает РБК со ссылкой на данные Росстата, красная икра впервые вышла на рынок с таким показателем за всю историю наблюдений, начиная с 2000 года.

Эксперты подсчитали: в течение двадцати лет икра подорожала в 7,4 раза: в октябре 2000 года килограмм этого деликатеса стоил в рознице 675,2 рубля. Перед Новым годом икра выросла в цене примерно на 30% в сравнении с 2020 годом.

Подорожала и красная рыба: один килограмм лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде в октябре этого года по сравнению с 2020 годом подорожал на 16%: 726,9 до 845,3 рубля.

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Как отмечают в Росстате, стоимость икры в рознице непрерывно растет с начала 2020 года. Подорожание, как считают в Росрыболовстве, имеет отношение к ажиотажу, создаваемому спекулянтами перед Новым годом.