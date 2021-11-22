Минтруд: с начала пандемии в России умерли 26% ветеранов Великой Отечественной войны

В России с апреля прошлого года по октябрь 2021 года скончались 312 689 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, сейчас в стране их численность составляет 896 806 человек.

В начале 2019 года участников и ветеранов войны в стране было 1,28 миллиона человек, в начале 2020 года — 1,21 миллиона. Таким образом, сокращение таких граждан ускорилось примерно в 1,5 раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства труда.

По данным Минтруда, за время пандемии новой коронавирусной инфекции скончались 24,1 тысячи непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также работавших на объектах противовоздушной обороны.