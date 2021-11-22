В Ленобласти на переезде электричка сбила легковушку

Автор: Александр Селиванов
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Водитель автомобиля остался жив.

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Источник: vk.com/spb_today

По информации сообщества ДТП и ЧП Санкт-Петербург, столкновение легковушки с электричкой произошло вечером 21 ноября у станции Громово в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался на красный сигнал светофора. Мужчина в ДТП не пострадал.

По факту произошедшего будет проведена проверка.

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21.11.2021 124
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