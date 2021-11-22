В Выборге начали газификацию микрорайона Петровский

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Пресс-служба администрации МО «Выборгский район» ЛО

Администрация Выборгского района выдала 15 ноября ордер на производство земляных работ по устройству траншей для прокладки газопровода.

Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает пресс-служба Выборгского района.

Как стало известно, распределительный газопровод высокого давления позволит газифицировать Петровский микрорайон. Он пройдет по улицам Уральской, Тенистой, Гранитной, Большой Гвардейской, Окружной, Малой Гвардейской, Верхней Поселковой, Парковой, в переулках Глухом, Зеленом, Малом Гвардейском, Новопоселковом.

Указанный газопровод является транзитным. В соответствии с региональной схемой планируется осуществить подачу газа в Калининский и Харитоновский микрорайоны, поселок Селезнево и далее по всей северо-западной части Выборгского района.

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18.11.2021 303
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