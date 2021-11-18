Лобовая авария под Репино унесла жизни троих человек — видео

В посёлке Репино на 5-м км Зеленогорского шоссе столкнулись две машины. Известно о троих погибших.

В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет. На данный момент известно о гибели трех человек — мужчина и женщина из автомобиля «Lada» и водитель «Toyota». Двоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Подробности трагедии уточняются.