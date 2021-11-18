Лобовая авария под Репино унесла жизни троих человек — видео

В посёлке Репино на 5-м км Зеленогорского шоссе столкнулись две машины. Известно о троих погибших.
В результате столкновения один из автомобилей вылетел в кювет. На данный момент известно о гибели трех человек — мужчина и женщина из автомобиля «Lada» и водитель «Toyota». Двоих пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы. Подробности трагедии уточняются.
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