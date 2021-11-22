Почти 3 тысячи предприятий Ленобласти оформили паспорта вакцинации

Автор: Анастасия Щербакова
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Только за прошедшие две недели предпринимателям Ленинградской области выдано 962 паспорта коллективного иммунитета к коронавирусу.

Информацию об этом предоставил сайт Правительства Ленобласти в понедельник, 22 ноября.

Так, всего паспорт оформили уже 2828 организаций региона, однако увеличился темп оформления документа только в последние две недели — за это время их оформили почти тысячу раз.

Сфера торговли остается лидирующей по оформлению паспортов коллективного иммунитета ― 1226 предприятий имеют такой документ. Еще 544 паспорта оформлено предприятиями общественного питания, 367 бизнесом в сфере бытовых услуг, 179 ― учреждениями образования.

Больше всего «ковид-паспортов» оформлено предпринимателями Выборгского района ― 392, в Лужском районе ― 353 организации с паспортом, во Всеволожском районе ― 352, также в пятерке лидеров ― Гатчинский и Киришский районы, где выдано 311 и 198 паспортов, соответственно.

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