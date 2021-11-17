В России разработали лекарство от Covid-19

В Институте молекулярной биологии имени Энгельгардта создали лекарство от коронавируса. Его эффективность была доказана в ходе лабораторных испытаний.
Специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) РАН создали на основе моноклональных антител препарат, который способен обезвредить коронавирус SARS-CoV-2.
Директор института, академик Александр Макаров на совещании у Владимира Путина напомнил, что годом ранее исследователи заявили о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител, которая помогла в поиске доноров для переливания крови пациентам с тяжелыми формами COVID-19. Именно эта тест-система помогла создать новый высокоэффективный препарат.
Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата «Регенерон, — цитирует РИА Новости слова Макарова.
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