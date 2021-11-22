В Петербурге «Газель» переоборудовали в «вип-такси» со спецсигналами МЧС

В Петербурге задержали «Газель», оборудованную под машину спасательной службы. Как выяснилось, предприимчивые петербуржцы использовали авто как такси, для беспрепятственной езды по городу.

Предполагается, что «грозу пробок» могли использовать разные «ВИПы», чтобы «с ветерком» катать клиентов по городу, сообщает в понедельник пресс-центр ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По факту выявленных нарушений в отношении водителя и коммерческой организации составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку, — сообщили в ведомстве.

Сейчас информация по автомобилю проверяется.