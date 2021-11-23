В одной из школ Санкт-Петербурга проводится проверка после жалоб родителей на отравление учеников

Автор: Александр Селиванов
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Родители собрали 60 подписей для подачи коллективного заявления в прокуратуру.

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Источник: https://t.me/PiterskayaBulka

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в школе №575 было зафиксировано 5 случаев заражения кишечной палочкой.

В свою очередь родители уверены, что отравления было гораздо больше.

Отмечается, что после последнего случая, когда ребенок попал в стационар, родители требуют от прокуратуры проверить школу и поставщика питания АО «Фирма Флоридан».

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11.10.2021 339
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