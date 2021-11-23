Это первый год, когда за посещение катка надо будет заплатить.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербуржцы и гости города больше не смогут бесплатно посещать каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове.

Сообщается, что в декабре на старом месте зальют платный каток, а на его оформление будет выделено 16 млн рублей. Поставка и монтаж оборудования обойдутся еще в 39 млн.

Отмечается, что площадь катка составит 4000 м2. Цены опубликуют чуть позже.