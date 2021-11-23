В Санкт-Петербурге домашние роды закончились гибелью младенца

Мать госпитализировали в роддом и поместили в реанимацию.

По информации правоохранительных органов, трагически закончили домашние роды в одном из домов в 5-м Предпортовом проезде в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что в больницу обратился мужчина. Он рассказал, что его 30-летня жена родила в домашних условиях мальчика, который не дышит.

Женщину экстренно госпитализировали в роддом и поместили в реанимацию. В свою очередь тело младенца направили в морг.

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