Жителя Тихвина подозревают в сексуальном насилии над малолетней падчерицей

Автор: Гузель Галимова
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Полиция задержали 35-летнего жителя Тихвина, который подозревается в изнасиловании своей девятилетней падчерицы.

Заявление в полицию написала сотрудница социальной службы. Девочка рассказала женщине, что с 28 декабря 2019 года по 30 октября 2020 года ее насиловал отчим. Все происходило в квартире, где она проживала с матерью и ее новым мужем. В то время девочке было восемь лет.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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18.11.2021 309
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