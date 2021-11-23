Жителя Тихвина подозревают в сексуальном насилии над малолетней падчерицей

Полиция задержали 35-летнего жителя Тихвина, который подозревается в изнасиловании своей девятилетней падчерицы.

Заявление в полицию написала сотрудница социальной службы. Девочка рассказала женщине, что с 28 декабря 2019 года по 30 октября 2020 года ее насиловал отчим. Все происходило в квартире, где она проживала с матерью и ее новым мужем. В то время девочке было восемь лет.

Мужчину задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело.