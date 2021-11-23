Оформление Соснового Бора к Новому году обойдется в 8 млн рублей

В Сосновом Бору до 30 ноября выберут подрядчика, который установит фонтан за 1 млн рублей и три светящиеся елки больше чем за 1,5 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, до 30 ноября рассматриваются заявки на поставку новогодних украшений для Соснового Бора. На эти цели из местного бюджета выделят 8 миллионов рублей.

Как стало известно, консолями украсят проспект Героев, улицы Ленинградская, Комсомольская , Космонавтов, Солнечная, 50 лет Октября. Город также украсят светящиеся фигуры за миллион рублей каждая — фонтан и подарок. Кроме того, будут приобретены три ели на металлическом каркасе с подсветкой высотой почти в 12 метров. Их покупка обойдется примерно в 1 млн 709 тысяч рублей. Также, планируется развесить гирлянды на деревьях. На поставку и установку подрядчику дадут 10 дней со дня заключения контракта.