Замначальника полиции в Ленобласти могут уволить за пьяный дебош на дороге

Конфликт на ЗСД может лишить работы замначальника полиции Волосовского района Ленобласти. Под угрозой увольнения оказался и его начальник.

Как рассказал портал 47news во вторник, 23 ноября, в минувшую субботу на пункте оплаты ЗСД полковник Паньков поссорился с контролером, который отказывался пропустить правоохранителя бесплатно. Аргументировал свое требование полицейский тем, что он передвигается на служебной машине. В ходе конфликта контролер вызвала на место экипаж ГИБДД.

По предварительным данным, алкотест показал у замначальника волосовской полиции 1,2 промилле. Сейчас решается вопрос об его увольнении. Также под удар может попасть и его руководитель.