Песков: говорить о продлении новогодних каникул из-за Covid-19 преждевременно

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о введении очередных ограничениях или о продлении новогодних каникул в условиях распространения коронавируса.

Об этом во вторник, 23 ноября, сообщают РИА Новости.

Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени, — пояснил Песков журналистам.

Пресс-секретарь акцентировал внимание на том, что сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости, но не исключил, что возможны новые волны как в России, так и во всем мире.

Но то, что волны идут одна за другой, — это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами — это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, — заключил Песков.