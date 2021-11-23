В Ленобласти дорожает водка, но дешевеет пиво

За первые 10 месяцев 2021 года в Ленобласти водка подорожала на 1,5%, об этом свидетельствуют данные Росстата.

В конце октября этот алкогольный напиток в среднем стоил 365,97 руб. за 0,5 л. В соседнем Петербурге водка, наоборот, подешевела на 0,2%. В России в целом за десять месяцев «сорокаградусная» подорожала на 2%.

При этом пиво в магазинах Ленобласти подешевело: отечественное — на 0,4% — до 60, 34 руб. за 0,5 л, зарубежное — на 0,35% — до 75,94.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти огурцы и помидоры подорожали на рекордные 40%.