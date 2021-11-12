Огурцы и помидоры в Ленобласти подорожали на рекордные 40 %

Аномальный рост цен на овощи начался еще в начале октября и, вероятно, останавливаться не планирует.

Статистические данные приводит Петростат в пятницу, 12 ноября. Так, по итогам октября овощная продукция в Ленобласти подорожала на 10,4%. Серьёзно прибавили в цене огурцы — сразу на 41,7%, а также помидоры — на 41,4%. Картофель за месяц подорожал на 22,1%, свёкла — на 15,9%, репчатый лук — на 1,7%, апельсины — на 16,3%, бананы — на 8,3%.

Но ведомство фиксирует небольшой спад на другие фрукты и овощи. В ноябре яблоки стали доступнее на 9%, лимоны — на 6,2%, морковь — на 4,9%, а капуста — на 0,1%.

Повышение цен на плодоовощную продукцию Росстат обратил внимание в середине октября. Те же помидоры на тот момент уже подорожали почти на 10%, а огурцы на 15%.