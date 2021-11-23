Видео: машина актера Игоря Скляра, попавшая в ДТП в Петербурге, спасла стоящих на остановке людей

Появилось видео столкновения «Ягуара» и «Ауди» в центре Петербурга, случившегося днем, 23 ноября. Судя по кадрам, в ДТП серьезно могли пострадать люди, ожидающие на остановке трамвай.

Об аварии, в которую попал народный артист РФ Игорь Скляр, мы писали ранее. На тот момент поступала противоречивая информация о состоянии актера. По последним данным с ним все в порядке, чего нельзя сказать об его авто.

Спустя время появилось видео, на которое попал момент столкновения. Судя по кадрам, «Ягуар» Скляра буквально спас петербуржцев, в сторону которых на большой скорости задом сдавал виновник ДТП. Людей от столкновения с машиной отделяло только дорожное ограждение, которое не выдержало бы удара.