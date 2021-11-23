Спасатели из Агалатово помогут нуждающимся семьям в канун Нового года

Сотрудники пожарно-спасательной службы Агалатово выступили с доброй инициативой — помочь семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Спасатели уже ждут заявки от семей на своей почте.

Сообщение о сборе заявок спасатели опубликовали в своей группе «Вконтакте» ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское.

С 24 ноября по 10 декабря пожарно-спасательная служба Агалатово принимает заявки от местных жителей, семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию, воспитывающих детей-инвалидов, а также от многодетных семей.

Как уточнили в объявлении, детей и их родителей ждет «новогоднее волшебство Пожарного Деда Мороза» . Заявки принимаются на электронную почту pssagalatovo@mail.ru с указанием адреса, возраста ребёнка и контактами родителей.