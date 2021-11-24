Платные парковки в Санкт-Петербурге станут дороже

Цены увеличат для центральных районов города.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, с 1 декабря стоимость парковки в центре станет дороже на 40 рублей.
Таким образом, автолюбителям придется заплатить 100 рублей за час, а не 60 как раньше.
Домашние тарифы не изменятся: 1800 рублей — для категории В, 900 рублей — для А, 3 600 рублей — для С.
Вам будет интересно
Его задача помочь автомобилистам быстрее сориентироваться в новой зоне платной парковки. По информации Комитета по транспорту Северной столицы, в городе будет...
18.11.2021 192