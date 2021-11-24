Жители Санкт-Петербурга поделились в соцсетях яркими кадрами вчерашнего заката

Жители и гости Санкт-Петербурга наблюдали невероятно красивый закат. Яркие кадры вечернего неба тут же заполонили соцсети.
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Источник: Instagram.com/_topotkotov
Невероятно красивый закат порадовал жителей и гостей Северной столицы.
Кстати, неделя для жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти будет прохладной и снежной.
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16.11.2021 259