На темпы вакцинации в Ленобласти повлияли введенные ограничения.

Если у нас в начале октября было 38,4% населения привито первым компонентом, то сегодня уже более 50%.

«Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются», — отметил глава региона Александр Дрозденко.

Он добавил, что среди пенсионеров показатель выше — более 60%, не очень активно вакцинируется молодежь.

Вам будет интересно «По-другому не мог»: Дрозденко отозвал предложение о признании иностранных QR-кодов Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил свое решение о признании в регионе зарубежных прививок и QR-кодов. При этом он пояснил, что «кому-то... 24.11.2021 76

«К концу года для нас было бы идеально, чтобы 60% населения привились хотя бы первым компонентом. С учетом переболевших, мы бы уже приблизились к цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо», — сказал Дрозденко.

Тем временем в Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 425 человек.