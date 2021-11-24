На темпы вакцинации в Ленобласти повлияли введенные ограничения.
Если у нас в начале октября было 38,4% населения привито первым компонентом, то сегодня уже более 50%.
«Представляете такой скачок? У нас в отдельные дни до 15 тысяч прививаются», — отметил глава региона Александр Дрозденко.
Он добавил, что среди пенсионеров показатель выше — более 60%, не очень активно вакцинируется молодежь.
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24.11.2021 76
«К концу года для нас было бы идеально, чтобы 60% населения привились хотя бы первым компонентом. С учетом переболевших, мы бы уже приблизились к цифре почти 70%. И это было бы уже неплохо», — сказал Дрозденко.
Тем временем в Ленобласти за последние сутки коронавирус обнаружили у 425 человек.