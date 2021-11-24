Российским бортпроводникам разрешили заковывать в наручники дебоширов во время перелетов

Автор: Анастасия Щербакова
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Госдума в среду, 24 ноября приняла закон, согласно которому бортпроводники смогут применять физические меры к нарушителям безопасности перелета.

Как стало известно Фонтанке, список средств и порядок их применения будет утверждать правительство России. Согласно новому законопроекту, если пассажир создает угрозу безопасности во время полета, и, тем более угрозу жизни и здоровью других лиц на борту, командир судна вправе применить спецсредства — например, наручники. Соответствующие поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ.

В пояснительной записке сказано, что случаи нападения на бортпроводников и пассажиров происходят регулярно, поэтому членам экипажа и службам безопасности нужны новые полномочия, чтобы своевременно и эффективно реагировать на инциденты.

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