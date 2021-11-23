Глава Следственного комитета РФ выступил за отмену ЕГЭ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи и выступил за его отмену.

Об этом глава СК России высказался в ходе выступления на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека» во вторник, 23 ноября, передают Известия.

Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты, — заявил Бастрыкин.

Бастрыкин заявил, что советская система образования отлично работала, пишет Pravda.Ru. По словам главы ведомства, нужно восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.