Назальную вакцину от коронавируса испытают на привитых «Спутником V»

Первые две фазы клинических исследований новой формы вакцины займут 4-5 месяцев. После этого назальный «Спутник V» может быть зарегистрирован и поступить в гражданский оборот.

Об этом сообщил Интерфаксу глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Надеемся, что в течение 4-5 месяцев будет проведена I-II фаза с тем, чтобы потом вакцина поступила в гражданский оборот, а потом уже не спеша можно было бы делать III фазу, — сказал Гинцбург.

Глава центра Гамалеи пояснил, что назальная вакцина «Спутника V» может быть зарегистрирована Минздравом России по результатам 1 и 2 фаз клинических исследований в соответствии с постановлением правительства N441. Этим документом 3 апреля 2020 года из-за пандемии COVID-19 был установлен упрощенный порядок введения в оборот лекарств, применяемых в условиях чрезвычайной ситуации.