Минприроды разрабатывает законопроект о ликвидации полигонов ТКО

Минприроды России занимается разработкой законопроектов о создании ликвидационных фондов для объектов недропользования и размещения отходов III-V класса опасности. К таким объектам относятся полигоны с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и объекты сельского хозяйства.

Об этом в среду, 24 ноября заявил глава министерства Александр Козлов, сообщает ТАСС.

Есть и другие предприятия, которые могут нанести вред, поэтому министерство работает еще над законопроектами, которые будут регулировать создание ликвидационных фондов для объектов недропользования и объектов размещения отходов III-V класса опасности, — заявил он на пленарном заседании Госдумы.

По словам Козлова, к данным объектам относятся, в частности, полигоны ТКО и объекты сельского хозяйства.