Россияне смогут регистрироваться на коммерческих площадках через портал «Госуслуги»

Это поможет повысить безопасность сделок.

Сайт объявлений Авито собирается ввести опцию дополнительной идентификации аккаунта через портал госуслуг. Об этом сообщает сама компания.

Так, для успешной верификации аккаунта пользователь должен иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Сообщается, что нововведение должно помочь улучшить дистанционное взаимодействие продавцов и покупателей. Кроме того, это позволит подтверждать, что продавцом является реальный человек, в результате сделки станут безопаснее.

Наряду с этим компания проводит верификацию пользователей по паспорту или водительскому удостоверению.